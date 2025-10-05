הבוקר: יורט טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל | כל העדכונים
היום ה-730 למלחמה: טיל מתימן יורט הבוקר (ראשון) לאחר ששוגר לעבר ישראל וגרם לאזעקות באזור המרכז, השפלה, יהודה וים המלח. אין נפגעים בעקבות הירי ולא נגרם נזק.
ברצועה טוענים: צה"ל הפציץ את מבנה אוניברסיטת אל-אזהר בעיר עזה (הדר טבשי)
המשלחת הישראלית לשיחות המשא ומתן תכלול את השר לעניינים אסטרגטגיים, רון דרמר, מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל (מיל) גל הירש, היועץ המדיני לראש הממשלה, ד"ר אופיר פלק, בכיר השב״כ מ׳, בכיר המוסד ד׳ ואנשי מקצוע מצה"ל, שב"כ ומוסד (עמיחי שטיין)
מקור ישראלי ל-CNN: המפה שהציג טראמפ תואמת לקווים שהושגו לפני מבצע "מרכבות גדעון 2" באוגוסט (רון צור)
צה"ל: הטיל ששוגר מתימן - יורט בהצלחה
מד"א: לא התקבלו דיווחים על נפילות ולא על נפגעים בעקבות השיגור
אזעקות במרכז, בשפלה ובאזור ירושלים וים המלח בעקבות שיגור הטיל מתימן
צה''ל: טיל שוגר מתימן לעבר ישראל, צפויות אזעקות