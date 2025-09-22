גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: חמאס יעביר לטראמפ בקשת ערבות להפוגה, בתמורה למחצית מהחטופים

מומלצים -

גורם המעורה בפרטים מסר היום (שני) ל-i24NEWS כי חמאס צפוי להעביר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכתב ובו בקשה לערבות אישית ל-60 ימי הפסקת אש, בתמורה לשחרור מחצית מהחטופים. המכתב, שפורסם לראשונה ברשת "פוקס ניוז" האמריקנית, טרם נשלח אל הנשיא.

במכתב נכתב בנוסף כי ככל שהמשא ומתן לסיום המלחמה יימשך, כך גם ההפוגה. פרסומו של המכתב מגיע ברקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, בה צפויות מדינות רבות להכיר במדינה פלסטינית, במסגרת היוזמה של צרפת וסעודיה לפתרון שתי המדינות. אמש, הכריזו על כך בריטניה, קנדה ומדינות נוספות.

לאחרונה התבטא הנשיא טראמפ וטען לנתונים מבלבלים ואף סותרים על מצב החטופים ברצועה. תחילה אמר כי "ישנם בין 32 ל-38 חטופים מתים, רובם צעירים" ואז טען כי "יש לנו קרוב ל-40 חטופים מתים. יש 20 חטופים חיים - כנראה פחות".