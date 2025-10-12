כל המחבלים יגורשו לעזה, ללא הסכמה על מדינה שלישית

פרסום ראשון ב-i24NEWS: בשלב הראשון של שחרור האסירים, כל המחבלים שנקבע כי יגורשו, יישלחו לרצועת עזה. לאחר מכן, אם תהיה הסכמה עם מדינות אחרות על קליטת המחבל, ישראל תאפשר לו לצאת מהרצועה למדינה שלישית. כרגע - עוד אין הסכמות עם אף מדינה על קליטת המחבלים, ולכן הם ישוחררו לעזה.

כזכור, כחלק מהעסקה לשחרור חטופים, ולפי ההסכם בחסות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, 2,000 מחבלים ישוחררו מהכלא הישראלי, חלקם עם דם על הידיים. ברשימת המחבלים המיועדים לשחרור מופיעים מאהר אבו סרור, רוצחו של איש השב"כ חיים נחמני בינואר 1993, וג'אהד כארים עזיז-רום שנדון למאסר עולם לאחר שהורשע ברציחתו של הנער יורי גושצין ברמאללה ביולי 2001 ובמעורבות בלינץ' שנעשה בחיילי המילואים ואדים נורז'יץ ויוסף אברהמי באוקטובר 2,000.

כמו כן, מוחמד עמראן, שהיה שותף לפיגוע בציר המתפללים בחברון בו נרצחו 12 יהודים וביצע פיגועים נוספים - ישוחרר ולא יגורש. מחמד חרוב, שנדון ב-2024 ל-19 שנות מאסר לאחר שפצע אנושות ערבי בערב יום כיפור כי חשב שהוא יהודי - ישוחרר לביתו ביהודה ושומרון. עלי חאמד שביצע פיגוע דריסה בתל אביב ב-2022 - ישוחרר לאחר 3 שנים. מי שעוד בין המשתחררים הוא חוסאם מטר, ערבי תושב מזרח ירושלים, שנעצר ב-2007 על חטיפת ורצח משתף פעולה. בנוסף תכנן לרצוח שר. גם מוחמד אבו טביח שאחראי לפיגוע הרצחני בצומת מגידו בו נרצחו 17 איש ונפצעו עשרות - ישוחרר.

עוד ברשימת הטרוריסטים המשוחררים: אשרף חג'אג'רה שהורשע בהסעת המחבל, שביצע את הפיגוע בשכונת בית ישראל בירושלים בו נרצחו 11 איש, ונפצעו עשרות - ישוחרר. גם רוצחי מאריק גבריאלוב ישוחחר כבר בשבוע הבא - הרוצחים נתפסו 6 שנים לאחר ביצוע הרצח. מוחמד עקל שאחראי לפיגוע ההתאבדות בצומת כרכור ב-2002 בו נרצחו 14 ונפצעו 50 - גם ישוחרר.

אתמול, מחבל, המיועד לשחרור כחלק מעסקת החטופים, תקף סוהרת בכלא קציעות. כוח ששה לצידה השתלט עליו והעביר אותו למעצר ולחקירה. נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, העביר דרישתו להסירו מרשימת המשוחררים.