"קיבלנו ערבויות מהממשל האמריקני שהמלחמה הסתיימה"

מנהיג חמאס ברצועת עזה חליל אל-חיה התייחס לעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש ואמר בנאום מיוחד: "תושבי עזה לחמו במלחמה שאין כדוגמתה בעולם והתמודדו עם עריצות האויב, פעולות הצבא והטבח". אל-חיה הוסיף באותו נאום: "התמודדנו באחריות גבוהה עם תוכניתו של הנשיא האמריקני, ומסרנו תגובה שמשרתת את העם שלנו ומונעת שפיכות דמים נוספת. קיבלנו ערבויות מהמתווכים ומהממשל האמריקני וכולם אמרו לנו שהמלחמה הסתיימה לחלוטין".

"אנו אומרים לגיבורי ההתנגדות: כשם שהייתם לוחמים בקרב, היינו לוחמים בשולחן המשא ומתן, אנו מכריזים על סיום הסכם לסיום המלחמה והתוקפנות נגד עמנו ולתחילת יישום הפסקת אש קבועה. במקביל אנו שמנו את האינטרסים של עמנו ואת מניעת שפיכות דמם על שולחן המשא ומתן בראש מעיינינו".

https://x.com/i/web/status/1976349891795485101 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד הוסיף מנהיג חמאס ברצועה: "התמודדנו עם תוכניתו של נשיא ארה"ב באחריות רבה - הצגנו תגובה המגשימה את האינטרסים והזכויות של עמנו וכוללת את חזוננו לסיום המלחמה. ההסכם כולל כניסת סיוע, פתיחת מעבר רפיח וחילופי אסירים. 250 אסירים שנגזרו עליהם מאסר עולם ו-1,700 אסירים מעזה שנעצרו לאחר ה-7 באוקטובר ישוחררו, יחד עם כל הילדים והנשים".