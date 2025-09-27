שנה אחרי: פרטים חדשים ממבצע החיסול של נסראללה

אגף המודיעין בצה"ל חושף היום (שבת) כי בימין שקדמו לחיסולו של חסן נסראללה, ולאחר המבצעים שבוצעו נגד ארגון הטרור השיעי, נשאר מזכ"ל חיזבאללה לשעבר במקומו בבונקר - מבלי להבין כי הוא היעד הבא לחיסול.

בימים שקדמו לחיסולו, ניסה נסראללה לשקם את יכולות הארגון, שנפגעו לאחר חיסול צמרת כוח רדואן, בהם איברהים עקיל, ומבצע הביפרים. בנוסף, ניסה לתכנן מתקפות נגד - שכל אחת מהן סוכלו במהירות.

דובר צה"ל

צה"ל הוסיף כי המידע המודיעיני המדויק שאסף אגף המודיעין במשך שנים אפשר אחיזה מדויקת במיקומו של הבונקר הסודי של חיזבאללה בו שהה, שבנייתו התאפשרה באמצעות טכנולוגיה איראנית - ובמידור קפני גם במעגלים המצומצמים ביותר של ארגון הטרור.

כאמור, לפני שנה בדיוק ביצע צה"ל את מבצע "סדר חדש", במהלכו תקף עם 83 פצצות במקביל וחיסל את חסן נסראללה, יחד עם עלי כרכי, מפקד חזית הדרום בארגון ומפקדים בכירים נוספים במפקדה התת-קרקעית בדאחייה שבביירות.

במליאת שנה לחיסולו של נסראללה, פרסמה מוקדם יותר היום רשת "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, את תמונתו האחרונה של מזכ"ל הארגון לשעבר. בתיעוד החריג, הוא נראה יושב בחדר המבצעים של הארגון, כאשר מאחוריו - מפת ארץ ישראל. על פי הדיווח, התמונה צולמה מספר ימים לפני חיסולו.