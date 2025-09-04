המילואמניק שרכבו נשרף: "שימוש פוליטי שפגע באימהות"

מומלצים -

יואב בר-שי, המילואמניק שרכבו נשרף בהפגנות בירושלים, נפגש היום (חמישי) עם אמהות חטופים במאהל המחאה שמול בית ראש הממשלה. "אני חוזר ואומר שאתן האחרונות שצריכות לבקש סליחה ממני. כואב לי שעשו מינוף פוליטי מהאירוע שלי שפגע בכן. ברור לי שזאת לא דרככן. מתפלל שכלל החטופים יחזרו במהרה ובשלום", אמר.

ענת אנרגסט, אמו של החייל מתן אנרגסט החטוף בעזה אמרה: "הביקור שלך כאן מרגש אותנו ונותן לנו קצת נחת רוח. זה משמעותי מאד בשבילנו, ואנחנו מודות לך על התמיכה הגדולה שנתת לנו בכל מקום". בפגישה מרגשת נכחה גם ויקי כהן, אמו של החטוף נמרוד כהן. בר-שי ביקש לחזק את ידיהן של האמהות ולמסור את תמיכתו בהן ובמאבק להחזרת כל החטופים לבתיהם. השתיים הודו לו בשם משפחות החטופים והזמינו אותו לעצרת הענק שתתקיים ביום שבת הקרוב בירושלים.

אתמול במהלך מחאות בירושלים לשחרור החטופים, נעצרו שני חשודים בהבערת פחים שהביאה לשריפת רכבו של בר-שי בירושלים. בן ה-60 שנעצר בחשד להצתה, מוכר למשטרה ונעצר לפני כשנתיים בחשד שזרק צמיג בוער יחד עם אשתו לפני במחאה בירושלים, גם היא סביב בית ראש הממשלה. בן ה-83 שנעצר בחשד למעורבות בהצתת הרכב בירושלים שוחרר בתנאים מגבילים. במהלך היום, המשטרה ערכה חיפוש בביתו.

עורך הדין רן תגר, המייצג את החשוד בן ה-83, מסר בתגובה: "לקוח שלי, בן 83, שומע היום בשעה 14:00 דפיקות בדלת. בלשים נכנסים לדירה ועוצרים אותו בחשד להצתה של הפח והרכב שנשרפו היום בשעה 6:30 בבוקר בירושלים. השעה עכשיו 23:00, ואשתו הרגע הודיעה לי שמשחררים אותו אפילו בלי מעצר בית, ושהם לא מחזירים לו את הטלפון. אחרי 9 שעות. כל מי שמעורב במעצר השערורייתי הזה הולך לשלם ובענק: החל מתלונה למח״ש, המשך בשיימינג ללא רחמים וכלה בתביעה כספית שהם לא ישכחו הרבה זמן, חלאות".