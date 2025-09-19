עידן אלכסנדר: "אני חופשי - אך רבים עדיין בשבי, לא נעצור"

מומלצים -

שורד השבי וחייל גולני עידן אלכסנדר נאם אמש (חמישי) באירוע מיוחד של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF). אלכסנדר, בן 21, שנפל בשבי חמאס ב־7 באוקטובר והוחזק במנהרות בעזה במשך 584 ימים, שיתף את סיפורו הקשה והתרגש לעמוד שוב חופשי מול קהל.

"באותו יום נלחמתי לצד אחיי לנשק, ואחרי שנחטפתי נלחמתי כל יום כדי לשרוד במנהרות ובחושך", סיפר. "אלו היו הימים הקשים בחיי - של מאבק, כאב ופרידה מהמשפחה שלי. אבל הלילה אני עומד כאן חופשי".

הוא הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולממשל האמריקני על חלקם בשחרורו, והביע תודה עמוקה למשפחתו שלא ויתרה עליו לרגע. "השירות בצה"ל הוא כבוד חיי", הדגיש. "לחיילים שממשיכים להגן על ישראל ולמשפחות הנופלים - אני נושא את ההקרבה שלכם איתי תמיד".

אלכסנדר קרא להמשיך במאבק עד להשבת יתר החטופים: "בזמן שאני חופשי, רבים אחרים עדיין בשבי. המשפחות שלהם עדיין מחכות. אנחנו לא יכולים לשכוח אותם, לא יכולים לעצור עד שכולם יהיו בבית".

לקראת סיום דבריו הכריז כי בכוונתו לחזור לישראל כבר בחודש הבא ולהמשיך את שירותו הצבאי: "הסיפור שלי לא נגמר בהישרדות - הוא ממשיך בשירות. שוב אלבש את מדי צה"ל ואשרת בגאווה לצד אחיי. עד הניצחון".