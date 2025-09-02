תחושת המחויבות מעל הכל: עשרות אלפי מילואימניקים התגייסו

מומלצים -

שוב אותן תמונות: מבצע כיבוש העיר עזה הולך ומתקרב, ועשרות אלפי חיילי מילואים התייצבו היום (שלישי) בבסיסיהם ברחבי הארץ - כשבידם הצו החדש שקיבלו.

עבור רבים מהם זה אינו סבב ראשון, לעיתים מדובר בשלישי או רביעי. רובם המוחלט עשו כבר מאות ימי מילואים במצטבר מאז שבעה באוקטובר. ועדיין – הם באים: ההכנות למבצע "מרכבות גדעון ב'" כוללות בין היתר את גיוס המילואים הגדול ביותר מאז 7 באוקטובר.

עבור הראל זו פעם שלישית שהוא מגויס. גם תומר, שכבר נפצע בקרב, קיבל שוב קריאה. ויגיע מחר בבוקר אל שטחי הכינוס עם חבריו ליחידה.

מתן הוא לוחם גולני, גרוש ואבא לשתי ילדות. גם עבור ההרכב המשפחתי שלו מדובר בתקופה קשה ומאתגרת – אבל הוא לא מוותר:

למרות שכבר שירתו תקופה ארוכה, ולא פעם נעדרו לפרק זמן ממושך מהבית ומהעבודה – רובם המוחלט של הלוחמים האלה לא מעלים בדעתם שלא להתייצב. ולמרות החוק שאמור לפטור חרדים מגיוס, והוויכוח הנוקב סביבו, תחושת המחויבות למדינה גוברת על הכל.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד