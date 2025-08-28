דיווח: ראש הממשלה של החות'ים נהרג בתקיפת צה"ל | כל העדכונים
התקשורת בתימן טוענת כי אחמד א-רהווי חוסל במהלך התקיפה הישראלית בצנעא • השליח האמריקני תום ברק: "א-שרע אינו סומך על כוונותיה של ישראל"
היום ה-693 למלחמה: התקשורת בתימן דיווחה הבוקר (שישי) כי ראש הממשלה של החות'ים, אחמד א-רהווי, חוסל בתקיפת צה"ל בתימן. השליח האמריקני המיוחד לסוריה תום ברק התייחס במהלך ריאיון לשיחות בין ישראל לסוריה ואמר כי "א-שרע אינו סומך על כוונותיה".
התקשורת בתימן מדווחת כי ראש הממשלה של החות'ים, אחמד א-רהווי, חוסל בתקיפת צה"ל בצנעא. עוד דווח כי לצידו, חוסלו גם העוזרים של ראש המועצה הפוליטית החות'ית ושל הרמטכ''ל
(ברוך ידיד)
השליח האמריקני המיוחד לסוריה ולבנון טום ברק, שמתווך בין ישראל לסוריה להגעה להסדר ביטחוני: ״מה שקורה בעזה מחרפן את העולם הערבי״אל-ג׳ולאני לא סומך על כוונותיה של ישראל. אף אחד לא סומך על כוונותיה. מה שקורה בעזה גורם לכל העולם הערבי להתחרפן״ (נטלי הוויט)
ראש המועצה המדינית של החות'ים, מהדי אל-משאט לאחר התקיפה הישראלית בתימן: "ההנהגה הציונית משקרת בידיעותיה" (הדר בטשי)