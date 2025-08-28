השליח האמריקני המיוחד לסוריה ולבנון טום ברק, שמתווך בין ישראל לסוריה להגעה להסדר ביטחוני: ״מה שקורה בעזה מחרפן את העולם הערבי״אל-ג׳ולאני לא סומך על כוונותיה של ישראל. אף אחד לא סומך על כוונותיה. מה שקורה בעזה גורם לכל העולם הערבי להתחרפן״ (נטלי הוויט)

