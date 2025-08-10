משפחות חטופים יכריזו על השבתת המשק: "למען הצלתם"

מומלצים -

משפחות חטופים ומשפחות חללי השבעה באוקטובר יקיימו הבוקר (ראשון) בשעה 11:00 מסיבת עיתונאים משותפת במתחם שרונה בתל אביב, בה הן צפויות להכריז על השבתת המשק - "למען הצלת החטופים והחיילים". זאת בשל החלטת הקבינט לפתוח בפעולה רחבה לכיבוש רצועת עזה.

במסיבת העיתונאים יכריזו המשפחות על המועד הרשמי לפתיחת השבתת המשק מלמטה למעלה, בהשתתפות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים. במקביל, יוצגו הצעדים המשותפים הבאים במאבק להצלת החטופים והחיילים.

המשפחות יישאו דברים תחת המסר: "השתיקה הורגת - משביתים את המדינה למען הצלת החטופים והחיילים".

לפני יומיים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לביקורת העולמית על אישור הקבינט המדיני ביטחוני להרחיב את פעילות צה"ל בעזה. בתגובה, שנכתבה באנגלית בחשבונו ברשת X הוא כתב: "לא נכבוש את עזה - נשחרר את עזה מחמאס". הוא ציין שהדבר הזה "יסייע בשחרור חטופינו". אמש, קיימו משפחות חטופים עצרת בכיכר החטופים בתל אביב ומחו נגד ההחלטה שעלולה לסכן את יקירהם. המטה טוען כי כ-60 אלף השתתפו בעצרת המרכזית בכיכר החטופים.