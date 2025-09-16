נתניהו על נאום ה"סופר ספרטה": "הייתה אי הבנה, אמרתי ששואפים לעצמאות ביטחונית"

מומלצים -

על רקע הסערה שחולל נאום ה"סופר ספרטה" והירידות החדות בבורסה, קיים הערב (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו מסיבת עיתונאים. "הייתה אי הבנה, אמרתי ששואפים לעצמאות ביטחונית", הבהיר ראש הממשלה.

ראש הממשלה התייחס בדבריו לתעשיות הביטחוניות: "שם בהחלט יכולים לפגוש הגבלות פוליטיות, לא כלכליות. אם יש לקח שהסקנו מהמלחמה הזו - אנחנו רוצים להיות במצב שלא מגבילים אותנו, שישראל מגינה על עצמה בכוחות עצמה ובנשק שלה. זו עצמאות בטחונית. אתמול בכנס החשב הכללי אמרתי שצריך לחתוך את הבירוקרטיה כדי לאפשר לנו זאת".

נתניהו הדגיש כי הוא חש אמון מלא בכלכלת ישראל: "היא חזקה מאוד ומדהימה את העולם כולו בעשורים האחרונים - ובשנתיים האחרונות, שנות מלחמה, בפרט. השקל חזק מאוד, האבטלה בשפל היסטורי, יש כניסה של משקיעים - ומחירי הדירות יורדים. יכול להיות שיגבילו אותנו, אך בסך הכל העולם מעוניין במוצרים שישראל מייצרת".

בנוגע לחוק הגיוס, אמר: "הוצאנו סכומי עתק לעזור למילואימניקים ולמשפחות. לגבי הנטל, באים עם חוק חרדים שיביא אלפי חרדים (10 אלף בשנתיים הראשונות) - ומי שרוצהלטרפד רוצה לטרפד את הגיוס והנטל".

על פרשת המקרובים לשרה מאי גולן - שהמשטרה פשטה על לשכתה השבוע - ענה: "לא מכיר את החשדות נגד מאי גולן, הם עוד לא אומרים כלום".

נתניהו נתן זמן למענה לשאלות העיתונאים שנכחו באירוע. במענה לשאלת i24NEWS, הודה כי: "אגיע לבית הלבן אחרי עצרת האו"ם". נתניהו הוסיף: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו וגם הרבה מדינות אחרות, אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה ואנחנו פועלים להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי - כך נצליח גם עם המצור המדיני".

גם לאחר הנאום הזה - התגובות מהמפה הפוליטית לא איחרו להגיע. יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר: "כדאי שנתניהו יזכור: המוצר הטוב ביותר של ישראל - הוא הישראלים. ממשלת הקיצוניים שלו פוגעת בחינוך הממלכתי, לא מעודדת יציאה לשוק התעסוקה ולא מייצרת הזדמנויות לשיתופי פעולה בינלאומיים על ידי הסכמים אזוריים. רק ממשלת הסכמות רחבה תוכל לשים סוף לסחטנות, לתקן, לפתח את התעשיות הביטחוניות, ולהצעיד את ישראל מול חרמות ואתגרי הכלכלה שעוד יבואו".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר הצהרה מוקלטת - ונוקבת: "ראינו היום ראש ממשלה שאיבד קשר עם המציאות. חוסר יציבות ושרלטנות זו הפגיעה הכי גדולה בכלכלה. אי אפשר לנהל את המשק כשאין אמון בממשלה ואין אמון בראש הממשלה. אנשים ישבו הערב בבית ואמרו, על מה הוא מדבר? איפה הוא חי?".

מסיבת העיתונאים מגיעה לאחר נאום נתניהו אתמול, שבו ציין כי ישראל נמצאת במצב מדיני קשה מול אומות העולם: "אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה", דבר שזיכה את הנאום בכינוי "נאום ה-סופר ספרטה". הדברים החריפים מגיעים על רקע איומי סנקציות אירופיות שמחריפים על רקע המהלך לכיבוש העיר עזה.