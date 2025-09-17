גל הירש: "אנחנו במצב כישלון - נעשה הכל להשבת החטופים"

מומלצים -

גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים מטעם משרד ראש הממשלה, הבהיר היום (רביעי) בכנס הבינלאומי השנתי ללוחמה בטרור של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן כי מדינת ישראל נמצאת במצב של כישלון חלקי בהשבת החטופים, אך כל מאמציה נמשכים ללא הפסקה.

"כיום מוחזקים ברצועת עזה 48 חטופים, לצד 26 חללים שאנחנו מחויבים להשיבם. לפי המידע שבידינו, כ־20 חטופים בחיים", אמר הירש. הוא פנה ישירות לחטופים: "שמותיכם ופניכם מוכרים לעם ישראל ולרבים בעולם. לא תאמרו נואש, אל תאבדו תקווה - מערך גדול עוסק בהשבתכם ובסיוע למשפחותיכם".

בעניין הרחבת התמרון בעזה, הדגיש הירש כי "רק לחץ משולב - צבאי, מדיני, תודעתי והשפעתי - יחד עם נחישות ואחדות לאומית יביא את החטופים. המדיניות הישראלית מונעת על ידי הערבות ההדדית והערכים שלנו, והנכונות לשלם מחירים כבדים להשבתם".

הירש גם התייחס למשא ומתן המתמשך עם החמאס, וציין כי הדרישות הנוכחיות כוללות לא רק שחרור מחבלים או הכנסת סיוע, אלא גם תנאים מדיניים רחבי היקף, הכוללים הפסקת מלחמה, נסיגות, גבולות ומעברים. "השימוש בקלף החטופים עשוי להשפיע על אסטרטגיה רבתי לישראל כולה", אמר.