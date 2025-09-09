סגן מתן אברמוביץ הוא החלל הרביעי שנהרג בתקרית בג'באליה

מומלצים -

סגן מתן אברמוביץ, בן 21, מגני תקווה, קצין שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), הוא החלל הרביעי שנפל במתקפת הגרילה של חמאס בצפון העיר עזה, כך התיר הבוקר (שלישי) לפרסם דובר צה"ל.

באותו אירוע נהרגו גם סמל-ראשון אורי למד, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל. האירוע הקשה התרחש לאחר שהכוח שב לפנות בוקר מפעילות בשכונת שייח' רדואן שבצפון העיר עזה, ומתחיל "כוננות עם שחר", כחלק מההיערכות, המפקדים נכנסים להערכת מצב בתוך המגנן, ובזמן זה מספר לוחמים נמצאים בתוך טנק מחוץ למתחם הצבאי.

לקראת השעה שש בבוקר, שלושה מחבלים פתחו בהסתערות לעבר כוח, וככל הנראה השליכו מטען לעבר פתח הטנק - שמתפוצץ בתוכו.בהמשך נפתחו חילופי אש בין המחבלים לכוחות צה"ל. במהלך הקרב נפצע בינוני ברגלו לוחם חי"ר מחטיבת הנח"ל, וחוסלו שניים מהמחבלים. צה"ל הבהיר כי לא הייתה חדירה לתוך המגנן עצמו.