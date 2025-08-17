צו נשיאותי: הצעד הבא של אבו מאזן בדרך למדינה פלסטינית

מומלצים -

ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) פרסם היום (ראשון) צו להקמת ועדה לניסוח חוקה זמנית למעבר מהרשות הפלסטינית למדינה, כך דווח בתקשורת פלסטינית. זאת בין היתר כהכנה לבחירות כלליות לאחר הפסקת הלחימה ברצועה, נסיגת כוחות צה"ל ולקיחת האחריות על ניהולה.

לפי הצו, הוועדה תשמש כסמכות משפטית לניסוח חוקה זמנית, בהתאם להכרזת העצמאות, עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטות לגיטימציה בינלאומית, אמנות בינלאומיות לזכויות אדם והסכמים בינלאומיים רלוונטיים. הדבר יסלול את הדרך להקמת מדינה פלסטינית ומוסדותיה באמצעות הכנת טיוטה שתבסס את היסודות החוקתיים של מערכת ממשל דמוקרטית המבוססת על שלטון החוק, הפרדת רשויות, כיבוד והגנה על זכויות וחירויות הציבור, והעברת שלטון בדרכי שלום.

אבו מאזן את מוחמד אל-חאג' קאסם לראש הוועדה, והיא כוללת בנוסף את החברים הבאים: זיאד אבו עומרו, אחמד מג'דלאני, מוחמד אשתיה, מחמוד אל-חבאש, ואיל לאפי, פריד אל-ג'אלד, מוחמד א-שלאלדה, פאדי עבאס, אימאן נאצר א-דין, מיטרי א-ראהב, סנאא א-סע'לי, ומוניר סלאמה כמזכיר הוועדה.