צה"ל חושף: חוליות טרור איראניות נעצרו על שטח סוריה

כוחות צה"ל עצרו במהלך החודשים האחרונים תאי מחבלים בשטח סוריה שהופעלו על ידי יחידת המבצעים המיוחדים של כוח קודס האיראני, כך חשף הבוקר (שישי) דובר צה"ל בערבית. תאים אלו כוונו על ידי יחידה 840 האיראנית, לביצוע פיגועים נגד ישראל.

בחודשים מרץ ואפריל השנה נעצרו שני פעילי שטח של היחידה בסוריה - זידאן א-טוויל ומוחמד אל-קריאן. בשבועות האחרונים, נעצרו כמה תאי טרור נוספים שהופעלו מטעם יחידה 840 על ידי המחבלים הלבנונים קאסם סלאח אל-חוסייני ומוחמד שועייב, אשר חוסלו בחודש האחרון בלבנון. השניים נחשבו מהגורמים הבולטים בציר הברחת הנשק מאיראן ליהודה ושומרון ולחזית הצפון.

במסגרת החקירות עם המחבלים שנעצרו, התברר כי חלקם כלל לא ידעו למען מי הם פועלים וגיוסם נעשה ברבים מהמקרים מבלי לחשוף בפניהם את המניעים האמיתיים של היחידה, אלא באמצעות שוחד כספי.

לפי דו"צ, "כוח קודס האיראני מנצל את מצוקתם של לבנונים וסורים כדי לגייסם באמצעות הונאה, שוחד ושקרים, לשם ביצוע פיגועים שמעמידים את חייהם בסכנה. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות נגד יחידה 840 וכל זרועות הציר האיראני".