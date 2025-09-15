בצל הדיווח על התמרון בעזה, אם החטוף נמרוד כהן: "תהיה חזק"

מומלצים -

ברקע הפיעלות העצימה ברצועת עזה, כחלק מתוכנית הכיבוש שהחלה במקום, אמו של החטוף נמרוד כהן, ויקי כהן פנתה בפוסט ברשת X לבנה. "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה. הלוואי והייתי יכולה לבקש שתשמור על עצמך, אבל שנינו יודעים, שזה לא בשליטתך.

אני שולחת לך חיזוקים ומבקשת ממך: תהיה חזק. אל תישבר. אמא".

בשבוע שעבר, משפחות חטופים צעדו לירושלים, והפגינו מול מעון ראש הממשלה, כחלק מ"החרפת המאבק לחזרת החטופים". אמו של נמרוד כהן סיפרה בראיון ל-i24NEWS: "נחשפנו לסרטונים שמתעדים את מצבו רק לפני חודשיים. זה חשוב שהציבור ידע ויכיר. כשאני צופה בהם זה מחזיר אותי לרגעי האימה של 7 באוקטובר שבהם ראיתי אותו נגרר על האדמה בסרטון שפרסם חמאס".

"אנחנו לא יודעים מה מצבו של נמרוד", הוסיפה ויקי. "צריך לזכור שהוא חווה טראומה ברגע החטיפה, גם כשראה איך רוצחים את חבריו לטנק (עומר נאוטרה, שקד דהן ועוז דניאל) נרצחים לנגד עיניו, וגם כשהוא נלקח בצורה כזאת אכזרית, מבוהל כולו. מה המחשבות שעברו לו בראש?". היא שלחה מסר לבנה: "אתה בליבנו כל הזמן. נמשיך לעשות הכל עד שנחזיר אותך הביתה, בבקשה שמור על אמונה ותקווה. אנחנו אוהבים אותך כל כך וגאים בך".