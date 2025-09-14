בישראל טרם החליטו על התגובות לגל ההכרה במדינה פלסטינית

מומלצים -

בישראל ממשיכים להיערך לצונאמי המדיני של גל ההכרות במדינה פלסטינית במסגרת העצרת הכללית של האו"ם בשבוע הבא. הכתב מדיני של i24NEWS גיא עזריאל פרסם הערב (ראשון) כי שר החוץ גדעון סער מודה בתדרוך בפני שגרירי ישראל בעולם: בירושלים טרם התקבלו החלטות על צעדי התגובה להכרה במדינה פלסטינית, כולל שאלת החלת החוק הישראלי באזורים מסוימים ביהודה ושומרון.

הנושא הזה צפוי לעלות גם בשיחות עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו השוהה בישראל השבוע. זאת, לאחר הזעם שהביעו באמירויות, שותפתנו להסכמי אברהם, על פרסום קודם ב-i24NEWS על כך שנתניהו שוקל את ההכרזה על ריבונות ישראלית.

בעקבות כך עלו הצהרות נחרצות מצד אבו דאבי על כך שמדובר בקו אדום. בין היתר, המטרה בשיחות עם רוביו היא לבדוק עד כמה האמריקנים עדיין פתוחים לרעיון הזה כצעד תגובה ישראלי לצעדים החד צדדים של מדינות המערב.

צפו בדיווח המלא של הכתב מדיני גיא עזריאל מתוך ״המהדורה המרכזית״