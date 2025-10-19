חמאס: אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראשו הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה. איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת ישראל, והקשר נותק עם הקבוצות שלנו שנותרו שם מאז חזרת המלחמה בחודש מרץ השנה, ואין לנו מידע האם הם נהרגו או עדיין בחיים מאז תאריך זה. לפיכך, אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלה, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מהמוג'אהדין שלנו שם אם מישהו מהם עדיין בחיים" (לינה עבד)