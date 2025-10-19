מחבלים ביצעו ירי נ"ט לעבר הכוחות ברפיח; צה"ל: "נגיב בעוצמה להפרה" | כל העדכונים
חיל האוויר ביצע תקיפות ברפיח בעקבות הפרה חמורה של הפסקת האש • גורם ישראלי ל-i24NEWS: תהיה הסלמה בתגובה הישראלית • נתניהו הנחה לפעול בעוצמה נגד יעדי טרור ברצועה • חמאס הסיר אחריות מהאירוע
חמאס ביצע הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש הבוקר (ראשון), חיל האוויר תקף ברפיח שבדרום רצועת עזה בתגובה לכך. לפיכך, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך דיון עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר בנוגע לאופי התגובה הישראלית על ההפרה מצד חמאס. ארגון הטרור דחה את הצהרת ארצות הברית על תקיפת אזרחים עזתים. דובר חמאס, חאזם קאסם לערוץ הקטארי אל-ערבי TV: " דחיית פתיחת מעבר רפיח היא הפרה ברורה של הסכם הפסקת האש וזלזול במאמצי המתווכות".
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם. הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן - עוצמת התגובות תלך ותגבר (גיא עזיראל)
גורם בטחוני: חיל האוויר תקף עד כה 20 מטרות ברצועה (ינון שלום יתח)
חמאס: אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראשו הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה. איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת ישראל, והקשר נותק עם הקבוצות שלנו שנותרו שם מאז חזרת המלחמה בחודש מרץ השנה, ואין לנו מידע האם הם נהרגו או עדיין בחיים מאז תאריך זה. לפיכך, אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלה, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מהמוג'אהדין שלנו שם אם מישהו מהם עדיין בחיים" (לינה עבד)
בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות עם שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון והנחה לפעול בעוצמה נגד יעדי טרור ברצועת עזה (גיא עזיראל)
דיווחים על תקיפה בדיר אל-בלח (ברק בטש)
הצלב האדום מאשר שהעביר היום 15 גופות של פלסטינים לעזה (גיא עזריאל)
גורם ישראלי: תהיה הסלמה בתגובה הישראלית (עמיחי שטיין)
צה"ל אישר כי מחבלים ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל, אשר פעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. צה"ל החל בתקיפות באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, נגיב בעוצמה", נמסר (ינון שלום יתח)
דיווח: שלוש תקיפות בוצעו באזורים שונים בעיר רפיח (לינה עבד)
בכיר חמאס עזת א-רשק טוען: "מחויבים להסכם הפסקת האש" (נטלי היווט)
גם השר עמיחי אליהו ציץ: "שלא יעבדו עליכם, לחמאס יש משאלת לב אחת - לרצוח יהודים, וכמה שיותר. הניסיון להתנהל בהגינות מול צמאי דם, יעלה לנו בדם. חזרה למלחמה, עכשיו!" (גיא עזריאל)
לאור ההפרה, השר בצלאל סמוטריץ' צייץ: "מלחמה!" (נדב אלימלך)
הממשלה אישרה את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" (נדב אלימלך)
דיווח ערבי: שני הרוגים בתקיפת צה"ל במזרח ג'באליה שבצפון רצועת עזה (לינה עבד)
בניגוד לשמועות: לא מוכר ניסיון חטיפת חייל במסגרת ההפרה ברצועה (ינון שלום יתח)
ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך דיון עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר בנוגע לאופי התגובה הישראלית על ההפרה מצד חמאס (עמיחי שטיין)
דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי הטיל פצצת רעש בכפר מרווחין (לינה עבד)
דובר חמאס, חאזם קאסם לערוץ הקטרי אל-ערבי TV: "טענות מחלקת המדינה האמריקנית בנוגע להתקפות חמאס נגד אזרחים הן שקרים חסרי בסיס. ישראל מסיתה נגד חמאס, ומשרד המדינה האמריקני מאמץ את שקריה. ישראל מונעת כניסת ציוד מתקדם. דחיית פתיחת מעבר רפיח היא הפרה ברורה של הסכם הפסקת האש וזלזול במאמצי המתווכות". עוד אמר כי חמאס התחייב בפני המתווכות להשיב את החללים החטופים "למרות הקשיים" (לינה עבד)
חמאס דוחה, בהצהרה כתובה - רשמית, את הצהרת ארצות הברית על התקפת אזרחים עזתים (לינה עבד)