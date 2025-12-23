צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה ששירת במקביל במודיעין בצבא לבנון

צה"ל הודיע היום (שלישי) על חיסולם של שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ביניהם מחבל ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון ומחבל נוסף שעסק בהגנה האווירית בגזרת צידון. המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון שבדרום לבנון. דיווחים בלבנון על כך שבית הקברות המזרחי בשכונת אל-קסאיר במאיס אל-ג'בל בדרום המדינה ניזוק מפיצוץ שביצע כוח ישראלי שחדר כ-300 מטרים לאזור.

דובר צה"ל