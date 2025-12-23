צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה ששירת במקביל במודיעין בצבא לבנון
צה"ל: חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה - בהם אחד ששירת במקביל במודיעין בצבא לבנון • דיווחים פלסטיניים על תקיפות בלבנון וברצועת עזה • דיוחים על מעצרים בצפון טול-כרם
צה"ל הודיע היום (שלישי) על חיסולם של שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ביניהם מחבל ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון ומחבל נוסף שעסק בהגנה האווירית בגזרת צידון. המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון שבדרום לבנון. דיווחים בלבנון על כך שבית הקברות המזרחי בשכונת אל-קסאיר במאיס אל-ג'בל בדרום המדינה ניזוק מפיצוץ שביצע כוח ישראלי שחדר כ-300 מטרים לאזור.
דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי תקף עובדים במטעי אל-ווזאני בדרום המדינה (לינה עבד)
צה"ל: חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה - בהם אחד ששירת במקביל במודיעין בצבא לבנון (ינון שלם יתח)
דיווח בלבנון: צה"ל הרס בית בן שלוש קומות; בית הקברות המזרחי בשכונת אל-קסאיר במאיס אל-ג'בל בדרום המדינה ניזוק מפיצוץ שביצע כוח ישראלי שחדר כ-300 מטרים לאזור (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: מטוסי קרב ישראליים תקפו בית בעיר דיר אל-בלח במרכז רצועת עזה (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: מטוסי קרב ישראליים ביצעו תקיפות אוויריות מזרחית לדיר אל-בלח במרכז רצועת עזה (לינה עבד)
דיווח פלסטיני על כך שכוחות צה"ל פושטים על כפר דיר אל-ע'וסון, מצפון לטול כרם, ומבצעים מעצרים רחבי היקף (לינה עבד)