גורמי ביון מערביים: חיזבאללה מצליח להשתקם

האיום מגבול הצפון, וההתעצמות המחודשת של חיזבאללה בלבנון. הכתב הדיפלומטי, עמיחי שטיין, מפרסם הערב (שלישי) כי גורמי ביון זרים מזהים השתקמות מהירה ומדאיגה של החיזבאללה. אותם גורמים מערביים אמרו ל-i24NEWS כי חיזבאללה הגביר את קצב השיקום שלו בתקופה האחרונה - וזאת דווקא בתקופה שבה ממשלת לבנון קיבלה החלטה לפרק את הארגון הטרור מנשקו. צפו בדיווח המלא של עמיחי שטיין מתוך המהדורה המרכזית