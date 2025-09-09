בישראל מגיבים לפעולה בקטאר: "כל מחבלי חמאס בני מוות"

מומלצים -

מבצע "פסגת האש" בו תקפו מטוסי חיל האוויר היום (שלישי) מבנה בו שהו בכירי ארגון הטרור חמאס בקטאר גרר שלל תגובות ברחבי הארץ ובעולם. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה מראשוני המגיבים באנגלית: "הפעולה נגד ראשי ארגון חמאס הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין. ישראל יזמה, ניהלה ולוקחת על עצמה את מלוא האחריות".

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט: "ברכות לצה"ל ולשב"כ על התקיפה לחיסול צמרת החמאס בקטאר. עבורי אין הבדל בין מחבלי חמאס עם מדים וקלצ'ינקוב, לבין אלה שלובשים חליפות ומבלים במלונות פאר - כפי שציינתי כבר בתחילת המלחמה: כולם בני מוות".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד התייחס לפעולת צה"ל: "מברך את חיל האוויר, צה"ל, שב"כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו". השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב גם הוא: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "דם יהודי אינו הפקר עוד. ההחלטה שקיבלנו על תקיפתם של מי שהביאו עלינו את טבח השבעה באוקטובר היא עוד החלטה היסטורית משורת החלטות חשובות והיסטוריות שקיבלנו. תודה ענקית לבורא עולם, לראש הממשלה, שר הביטחון וחבריי השרים בקבינט המצומצם על ההחלטה האמיצה, ולצה"ל ושב"כ על הפעולה המקצועית. אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם. עם ישראל חי".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, כתב בחשבון ה-X שלו: "חזק ואמץ! כך ייעשה למרצחי חמאס הארורים שטבחו, שרפו ואנסו את ובנותינו ובנינו".

יו"ר כחול לבן, גני גנץ, כתב בחשבון ה-X שלו: "צריך לרדוף את מחבלי חמאס וראשיו בכל מקום ובכל זמן. אני מברך את הדרג המדיני על ההחלטה לבצע את הסיכול ואת צה"ל, שב"כ וכל גופי הביטחון על ביצוע המהלך. ‏הדבר החשוב ביותר כעת: לא לפספס הזדמנויות. למנף את ההישגים של לוחמינו כדי להשיב את כל החטופים ולהחליף את שלטון החמאס בעזה".

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות מפני ידה הארוכה של ישראל בשום מקום בעולם. החלטה נכונה שקיבלנו וביצוע מושלם של צה"ל ושב"כ. תודות לכולם ולקדוש ברוך הוא שנותן לנו כח לעשות חיל".

שגריר ישראל לאו"ם דני דנון על ניסיון החיסול של הנהגת חמאס בקטאר: "הפיצוץ בדוחא היה פעולת תגמול נחושה ומדויקת נגד בכירי הנהגת חמאס שתכננו את הטבח של השבעה באוקטובר וחגגו בזמן שנחטפו אזרחינו. אני מברך את כוחות הביטחון על מהלך מדויק ואמיץ. לטרור אין מקום מסתור ונמשיך לרדוף אותו בכל מקום".

מטה משפחות החטופים: "עוקבים בדאגה עמוקה אחר ההתפתחויות, חשש כבד מהמחיר שהחטופים עלולים לשלם. המחיר עבור 48 חטופים וחטופה עלול להיות כבד מנשוא. החיים עלולים להירצח בכל רגע נתון והחללים להיעלם לנצח. הגיע הזמן לסיים את המלחמה. תמונת הניצחון האמיתית תהיה רק כשהם כולם יהיו בבית - החיים בשיקום והחללים בקבורה ראויה"

גם עינב צנגאוקר, אימו של מתן, הגיבה לחיסול בדוחא: "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו. מי שמחליט לסכן את חיי מתן שלי בכוונה רוצח אותו. למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף! שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. נמאס! סיימו את המלחמה הזאת כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל".

יעל אדר, אימו של תמיר אדר לחיסול הנהגת חמאס בדוחא: "ערב לפני עיסקה על השולחן שוב חיסול בכירי חמאס שאנו אמורים לשאת איתם מו״מ לשחרור יקירנו. מבקשת מממשלת ישראל שתעמוד בפני המשפחות ותסביר להם פעם אחת כיצד הם משיבים את יקירנו הביתה. רק ימים יגידו אם חיסול זה מקדם או מעכב את שחרור החטופים אבל אין ספק שמעורר חרדה רבה בקרב לא מעט מהמשפחות שיקירהם נתונים בידי מחבלי חמאס הנתעבים".