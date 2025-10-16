ארה"ב תציע תגמול כספי למי שיסייעו למצוא חטופים בעזה

יועץ אמריקני בכיר התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) לקשיים של חמאס בהעברת כל החללים החטופים לישראל, ואמר כי "אף אחד לא יישאר מאחור - אנו עושים את המיטב כדי להחזיר כמה שיותר". אותו גורם סיפר לסוכנות הידיעות כי "כנראה תוקם תוכנית שמציעה תגמול עבור סיוע במציאת שרידי חטופים".

על המצב בעזה, הוסיף: "הרעיון של הקמת אזורים בטוחים בתגובה לדיווחים על הוצאות להורג על ידי חמאס התקבל בהתלהבות על ידי ישראל. כוח ייצוב כבר מתחיל להיבנות. בכל מקרה, כסף לשיקום לא יגיע לאזורים שבשליטת חמאס. מדינות רבות הציעו להשתתף בכוח הבינלאומי, בהן אינדונזיה, ואנחנו גם בשיחות עם מצרים וקטאר". יצוין כי עד כה חמאס החזיר 9 גופות של חטופים חללים. 19 גופות נוספות עדיין בעזה.החללים שוחזרו הם: סרן דניאל פרץ, גיא אילוז, יוסי שרעבי, ביפין ג'ושי, אוריאל ברוך, איתן לוי ותמיר נמרודי. בנוסף, הלילה הועברו לזיהוי במכון לרפואה משפטית ארונות של שני חטופים חללים נוספים.