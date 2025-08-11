רה"מ נתניהו: "עומדים בפני סיום המערכה בעזה"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בטקס חניכת מוזיאון הכנסת. בנאומו אמר כי "אנו עומדים בפני סיום המערכה בעזה, פועלים להשבת כל החיים והחללים כאחד".

עוד אמר רה"מ בנאומו: "כאן הוצבה ראשית הדמוקרטיה הישראלית והוקמה בניגוד לרצונם של רבים בקהילה הבין-לאומית שסירבו להכיר בריבונות ישראל בירושלים. הם התרגלו לראות אותנו כקורבן מושלם לאורך הדורות - אבל זה לא עצר אותנו ולא יעצור אותנו".

"הכנסת שוכנת בתוך העם ולמען העם, והמיקום הזה בבית פרומין, כאן במרכז העיר, זה ביטוי לכך שהעם הוא הריבון. כל רשות ידעה את מקומה, היה איזון והרמוניה וכל אחד ידע את מקומו - אני מקווה שנוכל לחזור להבנות האלה מאותם הימים", אמר נתניהו.

דבריו של נתניהו מגיעים לאחר שאמש קיים מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה, בה הסביר כי הממשלה מחוייבת להחזרתם של 20 החטופים החיים. עם זאת, נתניהו טען כי "לא נוכל להשאיר את המחבלים מטרים ספורים מאזרחינו - אני נחוש לסיים את המלחמה בניצחון שלנו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בדבריו לאמירות של שרים וחברי כנסת שקראו לא לכבד את פסיקת בג"ץ: "בדיון בו הודיעה הממשלה על הסכם השלום בין ישראל ובין מצרים אמר ראש הממשלה דאז מנחם בגין ואני מצטט: 'בית-המשפט הוא עצמאי לחלוטין, ומי שאומר כפי שנאמר פוגע באושיות הדמוקרטיה בישראל'. 'אנחנו כולנו חייבים בכבודו של בית-המשפט בישראל', כך המשיך מנחם בגין, ואני חוזר על דבריו: כולנו חייבים בכבודו של בית-המשפט בישראל".

זאת לאחר שבית המשפט העליון פרסם אמש צו ביניים נגד הדחת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, כתב בהחלטה כי "החלטת הממשלה על פיטורי היועמ"שית לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש העיר ירושלים משה ליאון גזרו היום את הסרט בכניסה ל"בית פרומין" ברחוב המלך ג'ורג' 24 בירושלים, יקבעו בה מזוזה ובכך ייחנך מוזיאון הכנסת שיהווה מוקד תרבות חדש בבירה.

הבניין ההיסטורי ששימש כמשכנה של הכנסת משנת 1950 עד שנת 1966, מתעורר לחיים ומציע למבקריו חוויה של "ח"כ ליום אחד". באמצעות שימוש נרחב בבינה מלאכותית, יעברו המבקרים במוזיאון מסע בזמן שמתחיל בחדר בריחה, "שורשי הדמוקרטיה", עובר דרך חדר הממשלה ובו הכספת עם הפרוטוקול הסודי של הודעת בן גוריון על לכידת אייכמן וצילום "סלפי" עם דמויותיהם של הנשיא ויצמן, ראש הממשלה גולדה, בגין ובן גוריון שיקדמו את פניהם בגודל טבעי באולם המליאה.