חירם לתושבי נחל עוז: "מוצבי צה"ל יישארו כרגע ברצועה"

מפקד אוגדת עזה, תת אלוף ברק חירם, הגיע אתמול (ראשון) לקיבוץ נחל עוז ונפגש עם תושבים. התושבים בקיבוץ ביקשו ממפקד האוגדה להכניס לישוב את החיילים שנמצאים בסמוך לקיבוץ בכדי לשפר את תחושת הביטחון. על כך השיב חירם כי "המוצבים כרגע בתוך שטח הרצועה. גם אם בסופו של דבר יחולט על ידי הדרג המדיני להוציא את המוצבים משטח הרצועה אנחנו נדע להעביר את המוצבים לקדמת היישובים, בשיח משותף עם התושבים".

"אני מקווה שיהיה מרחב תמרון לטפל בכל אויב גם לאחר הלחימה", הוסיף חירם, "חופש הפעולה זה לא דרישה רק של הצבא אלא צריכה להיות גם של ההנהגה אזרחית. חופש פעולה לסכל איומים - הדרישה לא מגיעה רק מהצבא, לאזרחים יש כוח להשפיע על מדיניות".

עוד אמר חירם כי "עדיף מבחינה צבאית שהמוצב יהיה בחוץ אך הוא יקיים פגישות עם הנהגת הקיבוץ בנושא זה ולראות כיצד יתפתחו הדברים. לדעתי האישית זה לא נכון להקים מוצב בתוך הקיבוץ, לערבב צבא וחיים אזרחיים זה יוצר בעיות, הם צריכים לחיות חיים אזרחיים".