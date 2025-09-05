מומלצים -

היום ה-700 למלחמה: מדינת ישראל סופרת כבר 700 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, כאשר 48 חטופים עדיין מוחזקים בשבי חמאס. משפחות חטופים, שהחריפו את המאבק לפני כחודש, יציינו את היום עם מספר אירועים. בשעה 08:00 תתקיים מחאה מול בית הנשיא עם קריאה להחזרת החטופים.

בשעה 09:00 תתקיים בקריית גת הצהרה של קיבוץ ניר עוז, בהשתתפות שורדי השבי ארבל יהוד, יאיר הורן, נילי מרגלית, אילנה גריצ’ווסקי, עדינה משה וקרינה אנגל, יחד עם עינב צנגאוקר אמו של החטוף מתן. בשעה 15:00 תתקיים קבלת שבת של קהילות שער הנגב ונחל עוז.