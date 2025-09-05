היום ה-700 למלחמה: המשפחות יגיעו לבית הנשיא, מחאות צפויות ברחבי הארץ
מדינת ישראל סופרת כבר 700 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, כאשר 48 חטופים עדיין מוחזקים בשבי חמאס • בשעה 09:00 תתקיים בקריית גת הצהרה של קיבוץ ניר עוז, בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות חטופים
היום ה-700 למלחמה: מדינת ישראל סופרת כבר 700 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, כאשר 48 חטופים עדיין מוחזקים בשבי חמאס. משפחות חטופים, שהחריפו את המאבק לפני כחודש, יציינו את היום עם מספר אירועים. בשעה 08:00 תתקיים מחאה מול בית הנשיא עם קריאה להחזרת החטופים.
בשעה 09:00 תתקיים בקריית גת הצהרה של קיבוץ ניר עוז, בהשתתפות שורדי השבי ארבל יהוד, יאיר הורן, נילי מרגלית, אילנה גריצ’ווסקי, עדינה משה וקרינה אנגל, יחד עם עינב צנגאוקר אמו של החטוף מתן. בשעה 15:00 תתקיים קבלת שבת של קהילות שער הנגב ונחל עוז.
S.O.S: מיצג הנושא מסר להצלת החטופים החיים והחללים התקיים הבוקר בכיכר החטופים, בציון 700 ימים בהם 48 חטופים וחטופה נמצאים במעמקי מנהרות החמאס בעזה (עדן בן שלוש)
700 ימים למלחמת חרבות ברזל: 48 חטופים עדיין מוחזקים בשבי בעזה. על פי נתוני צה״ל והביטוח הלאומי 1,935 ישראל נרצחו או נהרגו מפרוץ המלחמה, בהם 900 חיילים. אליהם מצטרפים עוד רבבות פצועים בגוף ובנפש.
ח״כ אביגדור ליברמן פרסם פוסט בעמוד ה-X שלו: ״לפני 700 ימים קמנו לסיוט הגדול בתולדות המדינה.
המראות המחרידים של טבח 7 באוקטובר - ילדים שנשחטו במיטותיהם, מבלים שנרצחו באכזריות, משפחות שלמות שנמחקו - צרבו את ליבו של עם שלם. 700 ימים אחרי, 48 חטופים עדיין בעזה. כל עוד הם שם - כל יום הוא המשך כואב של 7 באוקטובר. אסור לנו להשלים עם זה. חייבים להחזיר אותם הביתה עכשיו״
https://x.com/i/web/status/1963806559995081065
