בלבנון מדווחים הבוקר (שישי) כי כלי טיס ישראלי תקף אופנוע בכפר כונין שבמחוז א-נבטיה, בדרום המדינה. "אל-ערביה" הסעודי: התוכנית לפריסת כוח בין-לאומי בעזה תצא לפועל בתוך שבועות, שוטרים פלסטינים יעברו אימון על מנת לקבל אחריות על ביטחון הרצועה.

דיווחים בלבנון: כלי טיס ישראלי תקף אופנוע בכפר כונין שבדרום המדינה (איילי כהן) https://x.com/i/web/status/1984155796268318823 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות . ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח מפי מקורותיו כי בארצות הברית עובדים על תוכנית לפריסת כוח בין-לאומי ברצועה. לפי התוכנית, שאמורה לצאת לפועל תוך שבועות, ותכלול בה הצבת כוחות ערביים וזרים במקום, שוטרים פלסטינים יעברו אימון על מנת לקבל אחריות על ביטחון עזה (איילי כהן)