דיווח בלבנון: כטב"ם תקף אופנוע בדרום המדינה

דיווח סעודי: התוכנית לפריסת כוח בין-לאומי בעזה תצא לפועל תוך שבועות, שוטרים פלסטינים יאומנו ויקבלו ביטחון על הרצועה • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
אופנוע שהותקף על ידי כלי טיס ישראלי בלבנון
בלבנון מדווחים הבוקר (שישי) כי כלי טיס ישראלי תקף אופנוע בכפר כונין שבמחוז א-נבטיה, בדרום המדינה. "אל-ערביה" הסעודי: התוכנית לפריסת כוח בין-לאומי בעזה תצא לפועל בתוך שבועות, שוטרים פלסטינים יעברו אימון על מנת לקבל אחריות על ביטחון הרצועה.

דיווחים בלבנון: כלי טיס ישראלי תקף אופנוע בכפר כונין שבדרום המדינה (איילי כהן)

ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח מפי מקורותיו כי בארצות הברית עובדים על תוכנית לפריסת כוח בין-לאומי ברצועה. לפי התוכנית, שאמורה לצאת לפועל תוך שבועות, ותכלול בה הצבת כוחות ערביים וזרים במקום, שוטרים פלסטינים יעברו אימון על מנת לקבל אחריות על ביטחון עזה (איילי כהן)

