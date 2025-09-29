נתניהו שוחח עם רה"מ קטאר - והתנצל על ניסיון החיסול בדוחא: "הפרנו את הריבונות"

במהלך פגישתו היום (שני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ראש ממשלת קטאר והביע התנצלות על ניסיון החיסול שהתרחש במדינה. לפי דיווח של רשת אל-ג'זירה, השיחה יוזמה על ידי נשיא ארצות הברית - ותוכנה כללה התנצלות הפרה ריבונותה של המדינה, וגם על הרג קצין הביטחון הקטארי". צפו בדיווח המלא של עמיחי שטיין מתוך המדהורה המרכזית.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאירוע, וכינה את התקיפה של בכירי חמאס כ"חשובה, צודקת ומוסרית מאין כמותה". בן גביר הוסיף: "מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות, לאנוס נשים ולחטוף קשישות, צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור ומסיתה לטרור. שום כסף לא ינקה את הטרור מידיהם".

השרה אורית סטרוק כתבה: "האם אמיר קטאר התנצל בפני רה"מ נתניהו על 7.10?". יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, גינה גם כן וכתב: "איזו השפלה. כדי לנצח את חמאס צריך להחליף את ביבי וקטאר".

במקביל, דיווחים מפוליטיקו מצביעים על כך שנשיא ארה"ב מנסה "לסגור את הפער" עם נתניהו, שלדבריו מאבד אחיזה בשלטון. בכירים אמרו כי טראמפ היה "מאוד לוהט" במהלך השיחה עם נתניהו מיד לאחר התקיפות, וחיזק את נחישותו לדחוף להסכם שלום בשבועות האחרונים.

במקביל לביקור נתניהו בבית הלבן, בכירים קטאריים נמצאים בוושינגטון ועתידים להשתתף בדיונים על מגעים לעסקה. זאת בזמן שמשלחת מצרית בקטאר ויועץ קטארי ביקר בבית הלבן טרם הפגישה. עוד נודע, כי נתניהו שוחח עם טראמפ מספר פעמים במהלך הימים האחרונים - במקביל לשיחות עם השליח המיוחד סטיב ויטקוף.