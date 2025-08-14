ראש המוסד ביקר בקטאר; גורם מדיני: "לא עסק במשא ומתן לעסקה"

מומלצים -

לראשונה מאז פיצוץ המשא ומתן: ראש המוסד דדי ברנע ביקר היום (חמישי) בקטאר, וקיים מספר פגישות. גורם המעורה בפרטים אומר i24NEWS כי "אם תושג פריצת דרך בשיחות שמנהל חמאס במצרים - המשא ומתן יתחדש בדוחא".

ביקורו נרשם לאחר שברנע טען השבוע בשיחות סגורות כי "צריך להשאיר את הקטארים בתמונה". עם זאת, גורם מדיני בכיר הבהיר כי "ראש המוסד נסע לקטר בענייני המוסד, ולא בעניין המו"מ לעסקת חטופים. ראש המוסד אף הבהיר בפגישה שעסקה חלקית ירדה מהפרק".

השבוע חשפנו כי גיבוש המתווה עליו עובדות המדינות המתווכות קטאר ומצרים אמור לקחת לפחות שבוע עד שבועיים. רק בעוד בתום הזמן הזה ניתן יהיה לדעת מה מתוכנן על ידן, בשיתוף עם ארצות הברית. יצוןין כי המתווה עליו מדברים הוא עסקה מלאה - שחרור כולם וסיום המלחמה. חלון ההזדמנויות לגיבוש התוכנית הוא מאוד רחב - מדובר על כשלושה חודשים בהם ינתן לתושבי עזה להתפנות, ולא באופן מיידי.

כל זאת מגיע ברקע מסיבות העיתונאים שקיים ראש הממשלה נתניהו, בהם אמר כי מחויב להשבת החטופים אך "לא נוכל להשאיר את המחבלים מטרים ספורים מאזרחינו - אני נחוש לסיים את המלחמה בניצחון שלנו".

בין היתר, אמר נתניהו כי בהחלטת הקבינט לכבוש את רצועת עזה, צה"ל הונחה "לעבור לשלב שיכריע את חמאס", זאת לאחר מבצע "מרכבות גדעון" בו סיים צה"ל השתלטות על 75% משטח הרצועה. "הקבינט הנחה את צה"ל לעבור לשלב שיכריע את חמאס, ולהשתלט על המעוזים האחרונים שבידיו, ובראשם בירת הטרור - העיר עזה. בה מצויות המפקדות, המפקדים והתשתיות שמהן הארגון שולט".