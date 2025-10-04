פרסום ראשון: במערכת הביטחון פתחו בהיערכות להשבת החטופים

לאור תשובת חמאס על נכונותו להיכנס למשא ומתן, במערכת הביטחון פתחו בהיערכות ראשונית לקראת השבת החטופים ארצה, כך פרסם הבוקר (שבת) לראשונה הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח.

גופים שונים העוסקים בהליך ההשבה קיבלו הנחיה להיערך - על בסיס הלקחים מהעסקאות הקודמות - לשחרור אפשרי בתוך פרק זמן קצר. באשר ללוחות הזמנים, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי משלחת מו"מ צפויה לצאת בקרוב כדי לסגור את הפרטים האחרונים ולהעביר לזרועות הביטחון את פרטי השחרור הסופיים.

עם זאת, עדיין מוקדם לקבוע כיצד ייראה השחרור הקרוב, בשל שינוי משמעותי בתנאי השטח מאז העסקאות הקודמות. הערכת מצב בנושא טרם התקיימה, אך הכוונה היא להסתמך ככל הניתן על מנגנונים קיימים - בהם הצלב האדום וגורמים נוספים שפעלו בעבר.

לשם השוואה, בעסקאות הקודמות - למעט שחרורו של סשה טרופנוב - רוב נקודות החילוף כבר נכבשו על ידי צה"ל במהלך מרכבות גדעון א' ו-ב'.

לשכת ראש הממשלה הודיעה הלילה כי לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים. לאחר מכן, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לקדם מוכנות והודיע כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו".

כאמור, ארגון הטרור הגיב למתווה של נשיא ארצות הברית והסכים לשחרור כל החטופים - חיים ומתים - בהתאם לנוסחת חילופי השבויים הכלולה במתווה טראמפ, בכפוף "לתנאי שטח מתאימים", לדבריו. בנוסף, הארגון אישר את הסמכת ניהול רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי, המבוסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ובתמיכה ערבית ואסלאמית.

עם זאת, חמאס לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי". בתוך כך, מנהיג חמאס אבו מרזוק מסר לאל ג'זירה כי שחרור חטופים וגופות תוך 72 שעות - לא מציאותי בהתחשב בנסיבות בשטח. כמו כן, הוא אמר כי לא ניתן ליישם את המתווה ללא משא ומתן.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה לתגובת ארגון הטרור חמאס וטען כי "בהתבסס על ההצהרה של חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק באופן מיידי את הפצצות עזה, כדי שנוכל לשחרר את החטופים בבטחה ובמהירות! כרגע, זה מסוכן מדי לעשות זאת".