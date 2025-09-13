משפחות חטופים: טראמפ קבע שנתניהו סיכל הסכם - אל תעמדו מנגד

מומלצים -

ברקע התקיפה הישראלית בקטאר, משפחות חטופים יובילו הערב (שבת) צעדה בתל אביב בקריאה להשבת כל החטופים וסיום המלחמה. בהודעה מטעם המטה נכתב כי "נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קובע, נתניהו פעל במכוון כדי לסכל הסכם להשבת החטופים והחטופה" , ובהמשך קראו לציבור לא לעמוד מנגד.

בעצרת השבועית בכיכר החטופים בתל אביב צפויים לנאום שורדי השבי אביבה וקית' סגל, שורדת השבי שרון אלוניו-קוניו, אשתו של דוד החטוף בעזה מזה 708 ימים, מכבית מאייר, דודתם של גלי וזיו ברמן ועוד.

אמש דווח ב"פוליטיקו" היוצא לאור בגרמניה, כי נשיא ארצות הברית טראמפ "מתוסכל" מראש הממשלה נתניהו וטוען כי הוא מנסה לחבל בעסקת חטופים. מקור מסר לעיתון כי "בכל פעם שיש התקדמות, הוא מפציץ מישהו". לפי הדיווח, התסכולים של הממשל האמריקני העמיקו מאז התקיפה.

כאמור, העצרת מתקיימת ברקע התקיפה הישראלית בדוחא בירת קטאר, שהתרחשה מוקדם יותר השבוע. על פי הדיווחים, המוסד סרב להוציא לפועל מבצע קרקעי לחיסול בכירי חמאס. בעקבות התנגדותו, נאלצה ישראל לבצע את הפעולה עם מטוסי חיל האוויר. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי ככל הנראה איש מהבכירים לא נהרג.