טראמפ: יכול להיות שמורדים בחמאס ביצעו את הירי בעזה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה לירי של חמאס ברפיח ואמר כי ייתכן שמדובר במורדים בתוך ארגון הטרור. "זה יטופל כראוי, זה יטופל ביד קשה", אמר הנשיא לכתבים באייר פורס 1.

