טראמפ: יכול להיות שמורדים בחמאס ביצעו את הירי בעזה
נשיא ארה"ב התייחס באייר פורס 1 לירי הקטלני ברפיח, שהרג את שני לוחמי צה"ל: "זה יטופל כראוי וביד קשה" • כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל נפל בעוטף עזה בשל תקלה טכנית • כל העדכונים מהיום ה-745 למלחמה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל נפל בעוטף עזה בשל תקלה טכנית, אין נפגעים והאירוע מתוחקר
טראמפ: "הפסקת האש בעזה עדיין בתוקף" (רון צור)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה לירי של חמאס ברפיח ואמר כי ייתכן שמדובר במורדים בתוך ארגון הטרור. "זה יטופל כראוי, זה יטופל ביד קשה", אמר הנשיא לכתבים באייר פורס 1.
https://x.com/i/web/status/1980068704353464373
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות