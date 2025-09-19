לאחר פרסום ב-i24NEWS: צה"ל לכד את החולייה שניסתה לשגר רקטה בסמוך למודיעין

מומלצים -

צה"ל, המשטרה ושב"כ הודיעו הבוקר (שישי) כי עצרו באזור רמאללה חולייה החשודה בירי הרקטה במערב בנימין. במהלך הפעילות איתרו הכוחות במבנה בו שהו החשודים עשרות רקטות, בהן שתיים המיועדות לשיגור. במקום נמצאו בנוסף עשרות מטענים.

במהלך פעילות הכוחות, בהם לוחמי ימ"מ, כותר מבנה עליו היה קיים מידע מודיעיני כי בו הם שוהים. לאחר ירי שבוצע לעברו, יצאה החולייה המונה שלושה חשודים, ונעצרה. הרקטות וחומרי הנפץ הושמדו בתום הפעילות, והחשודים הועברו לחקירת שב"כ.

מפקד משמר הגבול ניצב בריק אמר כי לוחמי הימ"מ הם "חוד החנית של משמר הגבול ומשטרת ישראל. פעם נוספת, באישון לילה, בעומק שטח האויב, מנעו אסון גדול וסיכלו טרור שיעדו היה אזרחי מדינת ישראל".

כאמור, בשלישי האחרון זיהה צה"ל ניסיון שיגור רקטות כושל מהכפר ניעמה שבמערב בנימין, בסריקות שפתחו כוחות הביטחון באזור אותרו שתי רקטות ללא חומר נפץ תקני. נציין, כי זו לא הפעם הראשונה בה מאותרת רקטה על קן שיגור בשטחי יהודה ושומרון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "תפיסת הרקטות ביו"ש לא מפתיעה אותי. כמו בעזה ערב ה-7.10 שהזהרתי כמעט יחידי מפני הקונספציה, כך ביו"ש. הרשות הפלסטינית היא גוף טרור, שמתאמן לביצוע 7.10 ביו״ש, שמשלם משכורות למי שרוצח יהודים, שמחנך במוסדות החינוך שלו לשחוט יהודים, ומסית בכלי התקשורת שלו בעד הטרור. אם לא נפרק אותה בזמן, נתעורר מאוחר כמו בעזה".

שר החוץ גדעון סער: "הלילה עצרו כוחות צה״ל באזור רמאללה חולית מחבלים שייצרה רקטות לשיגור לעבר יישובים ביהודה ושמרון. למרות התחייבויות הרשות הפלסטינית, היא לא נאבקת בטרור וממשיכה בתשלומים למחבלים. זו עוד הוכחה לסכנה העצומה של הקמת 'מדינה פלסטינית'. אם ישראל לא תשלוט ביטחונית ביהודה ושומרון- כל מדינת ישראל תהיה תחת סכנה".