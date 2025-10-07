שנתיים למלחמה: חזרה לשלוש דמויות שתמונותיהן הפכו לסמל

שלוש דמויות שתמונותיהן הפכו לסמל - לתמונות ניצחון של השבעה באוקטובר - חזרו לזירה. מיכל רבינוביץ' חזרה הערב (שלישי) לרגעים שלעולם לא נשכח בפרוייקט מיוחד.

מפקד מחוז דרום במשטרה ניצב אמיר כהן יצא מביתו בשדרות כשהטויוטות הראשונות פרקו מחבלים בעיר לקרבות מטווח אפס.

באותן שעות, במיגונית המוות ברעים - מסמלי המלחמה, איילת ארנין, עיתונאית צעירה, הקליטה את מה שהתחולל בפנים בתיעוד שסיפר לעולם מהן אימה חברות וגבורה.

רק כמה שעות אחר כך בכפר עזה קיבל חובש איחוד הצלה שלום אביטן לידיו תאומים בני עשרה חודשים שחולצו בחיים מביתם. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

תחקיר: הדר זיו