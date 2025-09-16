"לא נזוז": משפחות חטופים הקימו מאהל מול מעון רה"מ

מומלצים -

על רקע גל התקיפות העצימות בעיר עזה, משפחות חטופים הגיעו הלילה (שלישי) להפגין מול מעון ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה בירושלים. בהודעה מטעם המטה נמסר כי "נוכח תחילת המתקפה בעזה וסיכון החטופים, המשפחות עושות דרכן למעון". אימו של מתן צנגאוקר, עינב, אמרה כי "אנחנו שומעים את ההפצצות על הילדים שלנו ולא יכולים לשבת בבית".

עינב צנגאוקר אמרה כי ראש הממשלה הוא זה "שהחליט להרוג את הילדים שלנו, את החיילים ומשרתי המילואים". והוסיפה שנתניהו "החליט להקריב מדינה שלמה למען ההישרדות הפוליטית שלו". בהמשך, פנתה לשרה וביקשה ממנה לצאת אליה ולהגיד לה "איך שיקרת לי בפנים ואמרת שהולכים להביא הסכם להחזר את כולם", "את יודעת לפגוש משפחות בחדר סגור בלי תקשורת - ואת מכרת להם זיבולי שכל".

אמש אמרו במטה משפחות החטופים: "הלילה ה-710 בעזה עלול להיות הלילה האחרון בחייהם של החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה", נמסר.

ויקי, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן, פנתה לבנה בפוסט ברשת X: "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה, הלוואי והייתי יכולה לבקש שתשמור על עצמך - אבל שנינו יודעים שזה לא בשליטתך".

כאמור, ברצועה דיווחו הלילה על תקיפות עצימות בעיר עזה. גורם ביטחוני הבהיר כי "מדובר בגל תקיפות עצים מאוד במסגרת שלב ההכנות". בשעות הבוקר התקשורת הפלסטינית דיווחה על "לילה קשה עם תקיפות בלתי פוסקות", ודיווחי על מספר רב של נעדרים עקב פעילות כוחות הביטחון.