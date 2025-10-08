כנגד כל הסיכויים: מסע השיקום המרגש של לוחם גבעתי

אחרי שנתיים של מלחמה קשה, מסתובבים בינינו עשרות אלפי פצועים שחייהם התהפכו ברגע. אחד מהם, אביעד אקדמאי, לוחם גבעתי, נפצע אנוש בראשו בשיאו של התמרון הראשון בעזה. מאז, הוא נלחם לחזור לחיים, נגד כל הסיכויים. סיוון אלקלק ליוותה את אביעד ומשפחתו והביאה את סיפורם המרגש.

