כנגד כל הסיכויים: מסע השיקום המרגש של לוחם גבעתי
אביעד אקדמאי נפצע אנוש בראשו בשיאו של התמרון הראשון בעזה • מאז, הוא נלחם כדי לחזור לחיים • סיוון אלקלק ליוותה אותו ואת משפחתו בתהליך לחיים החדשים • צפו
סיוון אלקלקכתבת בריאות
1 דקות קריאה
אחרי שנתיים של מלחמה קשה, מסתובבים בינינו עשרות אלפי פצועים שחייהם התהפכו ברגע. אחד מהם, אביעד אקדמאי, לוחם גבעתי, נפצע אנוש בראשו בשיאו של התמרון הראשון בעזה. מאז, הוא נלחם לחזור לחיים, נגד כל הסיכויים. סיוון אלקלק ליוותה את אביעד ומשפחתו והביאה את סיפורם המרגש.
צפו בכתבה המלאה - מעלה
