"חמאס הבין שהחזקת החטופים מזיקה לו, ההסכם יוביל ליציבות"

לאחר שהשרים התכנסו לאשר את ההסכם עם חמאס בנוכחות וויטקוף וקושנר - והצביעו רובם בעד השלב הראשון, גורם אמריקני אמר ל-i24NEWS הבוקר (שישי): "הרגשנו שחמאס רוצה בעסקה, החזקת החטופים כבר לא הועילה אלא הזיקה לו. אלו רגעים מותחים אך מרגשים".

הבכיר התייחס גם להצהרות חמאס שלא יסכים לוותר על הנשק שבידיו ואמר "לא היינו נותנים משקל רב מדי להצהרות פומביות, כל אחד מנסה לשמור על עצמו". על פי הבכיר, ההסכם מול חמאס והפסקת האש פותחים את האפשרויות להסכמים נוספים במסגרת הסכמי אברהם. "אינדונזיה, ערב הסעודית, אלג'יריה, סוריה ולבנון אולי יצטרפו גם הן למעגל, ואפילו אפשרות ליחסים פורמליים יותר עם קטאר, זוהי הדרך להביא ליציבות", אמר.

הבכיר שפך אור גם על היום שאחרי ברצועה: "המטרה היא להפוך את עזה למקום מתפקד, נעבוד עם הישראלים על כח משימה חדש, שיחליף את צה"ל בקווים, יפרק את הנשק הכבד ויקים מנגנון יציב". פיקוד סנטקום (פיקוד המרכז האמריקאי) יפקח על ההסכם ביחד עם מצרים, קטר, טורקיה והאמירויות. לאחר השלמת העסקה, הנשיא טראמפ אף צפוי להזמין חברות אמריקניות לפעול באזור. "המוטיבציה לעסקה היא שיפור הכלכלה ודברים נוספים, יוקם כח משטרה מקומי, תשתיות הטרור יפורקו, המטרה היא לשפר את חיי התושבים שם".

כמו כן, על פי הבכיר, ניסיון החיסול של בכירי חמאס היה גם הוא אחד המנופים לעסקה "הייתה תקיפה בדוחא, ותושבי עזה האשימו את חמאס במלחמה", גורם נוסף ציין "זה פחות עניין של מנופים ויותר עניין של אמון, עבדנו כדי לראות את נקודת הסיום הרצויה לכל צד ולהביא אותם קרוב יותר האחד לשני, הנשיא טראמפ עבד כתף אל כתף עם ישראל בעניין הזה".