לאחר החלטת הקבינט: כוחות צה"ל החלו במבצע בפאתי העיר עזה

לאחר החלטת הקבינט: בימים האחרונים פתחו כוחות אוגדה 99 במתקפה במרחב שכונת זיתון שבפאתי העיר עזה. כוחות צק”ח 7 וצק”ח הנח”ל החלו במבצע, שמטרתו - חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור, מעל הקרקע ומתחתיה. עד כה הושמדו עשרות תשתיות טרור וחוסלו כ-20 מחבלים.

במהלך הפעילות, כוחות צק”ח 7 זיהו מחבלים שירו טיל נ”ט לעבר טנק - ללא נפגעים לכוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבלים הותקפו וחוסלו. כוחות צק”ח הנח”ל ממשיכים בפעולות טיהור המרחב והרחבת השליטה בשטח. במהלך הפעילות חוסלו מספר מחבלים שזוהו מטמינים מטענים בסמוך לכוחות, וכן מחבלים שהתקרבו לעברם.

כמו כן, חטיבת האש 990 מספקת מעטפת אש ללוחמים בשטח, משמידה תשתיות טרור ומחסלת מחבלים. בין המחוסלים - מפקדי מחלקות בגדוד זיתון של חמאס ומחבלים נוספים.

דובר צה״ל

מצה"ל נמסר כי: "כוחות חטיבת הנח"ל וחטיבה 7 פועלים לחישוף מטענים, חיסול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע. במסגרת פעילותם, הכוחות תקפו והשמידו מבנה ממולכד בו אוחסנו אמצעי לחימה. במהלך הפעילות, מחבלים ירו טיל נ״ט לעבר הכוחות, ללא נפגעים. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות איתרו וחיסלו את המחבלים. חיל האוויר פועל בשיתוף פעולה עם הכוחות המתמרנים ותוקף מטרות צבאיות ומחבלים במרחב".