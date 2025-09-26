לשכת רה"מ ביקשה מצה"ל להשמיע ברצועת עזה את נאום נתניהו בעצרת האו"ם: "טבח 7 באוקטובר במרכז"

לשכת ראש הממשלה פנתה לצה”ל בבקשה לשדר את נאומו של נתניהו בעצרת האו”ם לחיילי פיקוד הדרום - ובפרט בגזרת רצועת עזה - כך שגם תושבי הרצועה ייחשפו אליו. גורמים המעורים בנושא מסרו היום (שישי) ל-i24NEWS כי חלק נרחב מהנאום יוקדש לטבח השבעה באוקטובר.

ניתן להעריך שבצה"ל יקצו את אחת מרשתות הקשר לנושא ויזמינו את הלוחמים דרך החמ"לים להאזין (באותו אופן בו קולטים את גלי צה"ל).

בתוך כך, המשלחת הפלסטינית פנתה אתמול למשלחות של המדינות השונות באו"ם וביקשה להחרים את נאומו של בנימין נתניהו. שגריר ישראל דני דנון מסר בתגובה: "הם כבר פיתחו מיומנות בהפקת הצגות זולות ועלובות. לא יעזור להם, קולה של ישראל יישמע באופן ברור וחזק באו"ם. לא נשתוק ולא ניתן לתומכי טרור להסתיר את האמת״.

נתניהו המריא אתמול לניו יורק על מנת לנאום בעצרת האו"ם ולהיפגש עם מספר מנהיגים מדיניים, בהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומנהיגי ארגנטינה, פרגאווי, סרביה ופיג'י. ברקע המהלך - בידוד מדיני הולך וגובר - והכרה בלתי פוסקת של מדינות העולם במדינה פלסטינית.