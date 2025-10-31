הקופסה השחורה של המחדל נפתחת: מה טייחו ואיפה היה הרמטכ"ל? האיש שראה הכל פותח הכל

תת אלוף במילואים אורן סולומון עמד בראש צוות תחקירי המחדל בצה"ל - ובמשך חודשים ארוכים שמע מאות עדויות, סרק מסמכים, נחשף לתיעודים והקלטות וגיבש תחקיר מקיף שכלל יותר מ-300 שקפים. בשיחה עם מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי, האיש שראה הכל פותח הכל, וחושף גילויים מרעישים על השעות הדרמטיות של ליל טבח השבעה באוקטובר והשעות הראשונות של המתקפה.

עשר השעות הגורליות ששינו את המדינה כמו שלא הוצגו מעולם - מה היה בשיחות הבהולות שקיים הלוי בלילה, השיתוק שאחז במטכ"ל, מה ניסו לטייח ופקודה אחת שלא ירדה והייתה יכולה לשנות את ההיסטוריה - הקופסה השחורה של המחדל נפתחת. "פתאום זה הכה בי - נשארתי בחיים כדי לספר, זו השליחות שלי". צפו בריאיון המלא - בראש העמוד