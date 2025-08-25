נופל מהטנק - ומובל לעזה בידי מחבלי חמאס: תיעוד החטיפה של החייל נמרוד כהן

מומלצים -

משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן פרסמה הערב (שני) סרטון מחטיפתו על ידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. בסרטון הקשה לצפייה, נראים מחבלי חמאס משתלטים על הטנק בו שהו כהן, עומר נאוטרה, שקד דהן ועוז דניאל ומוציאים אותם בכוח תוך כדי יריות מנשקים ארוכים. בהמשך, כהן נראה מובל על ידי מחבלים לתוך שטח עזה.

ויקי, אמו של נמרוד, מסרה בתגובה לסרטון: "מה שאתם רואים הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל - הילד שלי, חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהנום ולי, כאמא, אין מה לעשות. ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שרי הקבינט, אני פונה אליכם: היכנסו לנעליי. אין לכם זכות לסכל את העסקה שמונחת כעת על השולחן, אין לכם זכות למנוע מהילד שלי לחזור".

אחיו יותם הוסיף כי "ההסכם, שיחזיר את נמרוד ואת שאר 49 החטופים והחטופה היה צריך להתחיל שבוע שעבר. ממשלת נתניהו בפיגור של שבוע. לפני שעוד דם יישפך. תחתמו על עסקה, תתחילו את יישום ההסכם והתחייבו על סיום המלחמה. אני קורא לעם ישראל - נמרוד היה שם ביום המחדל להציל את המדינה, מחר כולם מתייצבים ברחובות בשביל להציל את נמרוד ואת החטופים כולם".

אביו של נמרוד, יהודה, מסר כי "אנחנו צריכים לאלץ את נתניהו וממשלתו להגיע לעסקה ולשחרר את כל החטופים - אנחנו רוצים את נמרוד חופשי. מחר, ישראל מתייצבת להפסקת הטרפוד והחזרת החטופים, בבוקר בצמתים ובערב ב-20:00 בכיכר".

כהן מוגדר בין 20 החטופים החיים שמוחזקים בעזה. חבריו לטנק, נאוטרה, דהן ודניאל נרצחו. גופותיהם של נאוטרה ודניאל מוחזקות עדיין בידי חמאס.