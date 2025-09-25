קצין שהיה בלב התקיפה בקטאר מודה בריאיון בלעדי: "נכשלנו" | ינון שלום יתח

פרויקט מיוחד "שנה לחיסול נסראללה": הערב (חמישי) שודר ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, ריאיון שערך כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, עם סא"ל ד', ראש ענף מבצעים מיוחדים באמ"ץ גם על הזירות האחרות שמעסיקות את ישראל, ועל ההיתכנות שתקיפה כזו, כמו שהייתה בקטאר - תיכשל.

סא"ל ד' השיב: "מי שלא עושה - לא טועה. ולפעמים גם אנחנו לא מצליחים. גם בתקיפה בדוחא, כפי שניתן לומר עכשיו באופן רשמי - לא צלחנו". לצד הריאיון, ישנם גילויים חדשים על התקיפה.