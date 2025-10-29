צה" התיר לפרסום הבוקר (רביעי) כי רס"ר במיל' אפי פלדבאום נפל ברפיח בעקבות ההפרה של חמאס והירי שבוצע לעבר הכוחות. לאחר שורת תקיפות ברצועה, חודשה הפסקה האש. הפלסטינים דיווחו הלילה על עשרות הרוגים עקב תקיפות ברצועה. גורם ישראלי ל-i24NEWS: "תקפנו את כל המטרות שהיו ברשימה".

צה"ל: חודשה הפסקת האש ברצועה: יותר מ-30 מחבלים חוסלו במהלך היממה האחרונה (ינון שלום יתח) הפלסטינים טוענים: לפחות 91 נהרגו בתקיפות ברצועה ביממה האחרונה (לינה עבד) גורם ישראלי ל-i24NEWS: "ההתקפות לקראת סיום - פגענו בעשרות יעדים ובוצעו עשרות סיכולים ממוקדים של מחבלי חמאס" (עמיחי שטיין) דיווח פלסטיני על תקיפות אוויריות מאסיביות באזור ציר מורג וצפונית לרפיח (לינה עבד) בתקשורת הפלסטינית מדווחים על 59 הרוגים בתקיפות אוויריות ברצועה (לינה עבד) דיווחים פלסטינים בשעות האחרונות על תקיפות אוויריות של צה"ל במוקדים שונים ברצועה (לינה עבד) צה"ל התיר לפרסום כי רס"ר במיל' אפי פלדבאום נפל בדרום הרצועה, בעקבות ההפרה של חמאס והירי שבוצע לעבר הכוחות. פלדבאום בן 37, מזית רענן שבבנימין, היה לוחם צמ"ה באוגדת עזה (ינון שלום יתח) לכתבה המלאה נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים: "הישראלים צריכים להגיב לנפילת החייל, אם חמאס לא יתנהגו טוב - הם יחוסלו" (גיא עזריאל)