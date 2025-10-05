נמצא פתרון: גרטה טונברג תגורש מחר מישראל | אבישי גרינצייג

האקטיביסטית השבדית גרטה טונברג תגורש מחר בצהריים מישראל ליוון, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג. עוד נודע, כי ממשלת יוון הסכימה לאסוף את טונברג במטוס עליו יעלו אזרחי המדינה שהשתתפו במשט לעזה ומוחזקים בישראל. סך הכל צפויים לעלות על המטוס 165 איש כאשר הממשל ביוון ישלם על הטיסה.

ממשרד החוץ היווני נמסר: "משלחת משגרירות יוון בתל אביב, בראשות שגריר יוון בישראל, ביקרה היום, יום ראשון, 5 באוקטובר, במרכז המעצר, בו מוחזקים 27 האזרחים היוונים שהשתתפו ב"משט הסומד העולמי". כולם בריאים ונהנים מכל הסיוע הדרוש. משרד החוץ ושגרירות יוון בתל אביב נמצאים בקשר מתמיד עם משרד החוץ הישראלי בכל הרמות על מנת להבטיח את השלמת ההליכים להשבתם לארצם במהירות".

"בהוראת שר החוץ, ג'ורג' ג'ראפטריטיס, מחר, יום שני, 6 באוקטובר 2025, תצא טיסה מיוחדת משדה התעופה הבינלאומי אילת-רמון הסמוך כדי להחזיר את האזרחים היוונים לאתונה בבטחה באותו היום", נמסר עוד.

מוקדם יותר היום פורסם כי טונברג, שמוחזקת במעצר בישראל, אמרה אתמול לפקידי השגרירות השבדיים כי היא נתונה ליחס קשה במעצר בישראל. לפי הטענות, לוחמי צה"ל אילצו אותה להצטלם כשהיא מניפה דגלים.

כמו כן, גורם שביקר את הפעילה בכלא אמר כי טענה כי היא נעצרה בתא נגוע בפשפשי מיטה, עם מעט מדי מזון ומים. "נציגי השגרירות הצליחו להיפגש עם גרטה. היא הודיעה על התייבשות. היא לא קיבלה כמויות מספיקות של מים ומזון. היא גם ציינה כי פיתחה פריחות שלדעתה נגרמו על ידי פשפשים ודיברה על יחס קשה ואמרה שישבה במשך תקופות ארוכות על משטחים קשים", נטען.

הפעיל הטורקי ארסין צ'ליק, שהשתתף במשט סומוד, אף אמר: "הישראלים גררו את גרטה [טונברג] הקטנה בשערה מול עינינו, היכו אותה ואילצו אותה לנשק את דגל ישראל. הם עשו לה כל מה שניתן להעלות על הדעת, כאזהרה לאחרים".

במשרד החוץ הגיבו: "הטענות בנוגע להתעללות בגרטה טונברג ובעצורים אחרים ממשט חמאס-סומוד הם שקרים גסים. כל זכויותיהם החוקיות של העצורים נשמרות במלואן. מעניין לציין שגרטה עצמה ועצורים אחרים סירבו לזרז את גירושם והתעקשו להאריך את שהותם במעצר. גרטה גם לא התלוננה בפני הרשויות הישראליות על אף אחת מהטענות המגוחכות וחסרות הבסיס הללו - משום שהן מעולם לא התרחשו".