אופליה והקטור: מסע השיקום של שורדת השבי ובעלה האמן

לשורדת השבי אופליה רויטמן ובעלה הקטור היה ב-40 השנים האחרונות רק מקום אחד לו קראו בית - ניר עוז. בבוקר השבת השחורה אופליה נחטפה על ידי מחבלי חמאס - והוחזקה בשבי במשך 53 ימים. כעת הם חוזרים יחדיו לראשונה לגלריה בניר עוז שנחרבה לחלוטין - ועמה עשרות יצירות שלו שנשרפו כליל.

במשך חודשים ארוכים ליוו את הקטור אומנים, שהתגייסו לשחזר את העבודות האלה בעזרת בינה מלאכותית - וסייעו לו להתמודד עם הטראומה. כתב i24NEWS, שי ישראל, פגש את הזוג.

