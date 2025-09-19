"כ-500 אלף עזבו את העיר עזה; יש מוטיבציה לחטוף חיילים"

מומלצים -

חצי מיליון תושבים כבר עזבו את העיר עזה - בהם גם בני משפחות של בכירי חמאס, כולל קרובי משפחתו של עזיז' א-דין חדד, מפקד הזרוע הצבאית, שחלקם אף חוסלו לפי דיווחים מקומיים. צפו בעדכון של פרשן לעניניי ערבים ברוך ידיד - הערב (שישי) בקבינט שישי של i24NEWS.

בשטח נראית תנועה של טנקים מצפון ומצפון-מערב, עד מול האזורים המאוכלסים ביותר בעיר. דיווחים מעזה מתארים הרס רב כתוצאה מהדינמיקות שמתרחשות לפני התקדמות הכוחות. טנקים נצפו גם בשכונות זיתון, סברה ושיח' רדואן, מה שמלמד כי העיר בפועל מכותרת ואף מנותקת, כאשר שירותי האינטרנט מושבתים כבר שלושה ימים.

במקביל, מחירי הירידה דרומה מאמירים: 3,000 דולר לשינוע משפחה, 6,000 שקל לאוהל ו־500 שקל ליריעת ניילון. למרות זאת, זרם המפונים נמשך, כשצה"ל סוגר את ציר סלאח א-דין בעוד הציר החופי (רשיד) עדיין פתוח - אך בעומס כבד.

חמאס מצדו נערך למה שהוא מכנה "הקרב הגדול" או "הקרב האחרון". ההערכות הן כי בעיר פועלים כ־7,500 מחבלים, רובם מחמאס ומיעוטם מהג'יהאד האיסלאמי, ובהם רבים מגויסים חדשים. בראש הפיקוד ניצב מוחנד רג'ב, שמגיע ממערך המודיעין. במקביל נמשכים שיקום המנהרות והציוד, הצבת חוליות מטענים, והוצאת להורג של כ־20 משתפי פעולה בימים האחרונים - הכל כדי למנוע קריסת שליטה מבפנים.