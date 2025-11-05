דיווח: ישראל תוקפת בשג'אעיה, רצועת עזה | כל העדכונים

העיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי "ארצות הברית דוחה כל גישה מחוץ למסגרת של משא ומתן ישיר בין לבנון לישראל. בנוסף, האמריקנים "מתעקשים שהדרך היחידה למנוע מלבנון 'עונש ישראלי' היא להתחיל בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו, ולקיים משא ומתן ישיר עם ישראל כדי להגיע להסכם. בנוסף, דווח שארה"ב "לא מתכוונת להפעיל לחץ על ישראל" (לינה עבד)