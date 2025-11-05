דיווח: ישראל תוקפת בשג'אעיה, רצועת עזה | כל העדכונים
דיווחים פלסטינים על תקיפות אוויריות וירי של צה"ל במזרח הרצועה • דיווח בלבנון: ארה"ב לא מתכוונת להפעיל לחץ על ישראל בעניין המשא ומתן להפסקת אש במדינה ומתעקשת: "הדרך היחידה היא פירוק חיזבאללה מנשקו"
דיווחים פלסטיניים הבוקר (רביעי) שישראל תוקפת מהאוויר ובירי באזור שג'אעיה ותופאח ברצועת עזה. דיווח בלבנון: ארצות הברית לא מתכוונת להפעיל לחץ על ישראל בעניין המשא ומתן להפסקת אש במדינה, ומתעקשת: "הדרך היחידה היא לפרק את חיזבאללה מנשקו".
דיווח: סעודיה מתכננת לרכוש 48 מטוסי F-35 מארה"ב. העסקה מתקדמת ובפנטגון דנים בה בימים אלו
העיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי "ארצות הברית דוחה כל גישה מחוץ למסגרת של משא ומתן ישיר בין לבנון לישראל. בנוסף, האמריקנים "מתעקשים שהדרך היחידה למנוע מלבנון 'עונש ישראלי' היא להתחיל בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו, ולקיים משא ומתן ישיר עם ישראל כדי להגיע להסכם. בנוסף, דווח שארה"ב "לא מתכוונת להפעיל לחץ על ישראל" (לינה עבד)
דיווחים פלסטינים על תקיפות אוויריות וירי ארטילרי ישראלי בשכונות שג'אעיה ואתופאח, מזרחית לעיר עזה (לינה עבד)