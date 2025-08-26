"מתייצבים למענם": יום המאבק למען החטופים - מה צפוי במחאות? | כל העדכונים
המוני אזרחים צפויים לקחת חלק ביום השיבוש: משיירות מחאה ברחבי הארץ ועד עצרת המונים בכיכר החטופים בת"א • I24NEWS עם כל הפרטים על סדר היום, המקומות, השעות, החסימות והעדכונים
משפחות חטופים מקיימות היום (שלישי) יום מאבק לאומי תחת הכותרת "ישראל מתייצבת למען החטופים". לאורך כל היום מתקיימות פעולות מחאה והזדהות ברחבי הארץ, שמטרתן להציב את נושא החטופים במרכז סדר היום הציבורי.
הבוקר יפתח בפריסת דגלי ענק מול שגרירות ארה"ב בתל אביב ובפעולות מחאה בצמתים מרכזיים ברחבי הארץ. בשעה 10:00 יערך מיצג "אמהות ועגלות" בתל אביב, ובשעות הצהריים יתקיימו שיירות ענק ברחבי הארץ.
בכיכר החטופים בתל אביב מתקיימות משעות אחר הצהריים פעולות שונות בהשתתפות הציבור: תערוכת ציורים של שורדי שבי, פעילות "מכניסים פתק לקבינט" ומשמרות מחאה.
לקראת הערב, תצא צעדת ענק מתחנת רכבת סבידור מרכז בשעה 19:00 בדרכה לכיכר החטופים, שם יתקיים בשעה 20:00 אירוע השיא של היום - עצרת המונים בהשתתפות משפחות החטופים וציבור תומכים רחב.
במטה המשפחות מדגישים כי מטרת היום "היא לייצר נוכחות ציבורית אדירה סביב קריאה אחת ברורה: החזרת 50 החטופים והחטופה בעסקה אחת וללא דיחוי".
בנוסף, מטה ההייטק הודיע אמש כי יאפשר לעובדיו לסיים מוקדם את יום העבודה ולהצטרף לפעילות מטה החטופים.