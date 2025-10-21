שורדי שבי ששוחררו לאחרונה נפגשו עם וויטקוף וקושנר

השליח המיוחד סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו היום (שלישי) בתל אביב עם שורדי שבי, ששוחררו ביום שני האחרון לאחר יותר משנתיים בשבי חמאס.

בפגישה השתתפו שורדי השבי עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן, ששוחררו במסגרת ההסכם.

"שורדי השבי הודו לשליח המיוחד וויטקוף ולקושנר על תפקידם המרכזי בהשגת ההסכם שהחזיר אותם הביתה, והביעו תודה עמוקה לנשיא טראמפ על כך שהעמיד את שחרורם בראש סדר העדיפויות ופעל ללא לאות למען שחרורם, לאחר יותר משנתיים בשבי", נמסר מטעם המטה.

לאחר מכן, קראו שורדי השבי לשליח המיוחד וויטקוף ולקושנר לא לוותר עד שיוחזרו כל 15 החטופים שנותרו בשבי. במהלך הפגישה הבהיר וויטקוף את מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית למשימה, והביע ביטחון ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים.