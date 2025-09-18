דיווח ערבי: צה"ל תוקף בלבנון ובעיר עזה | עדכונים שוטפים
בתקשורת הלבנונית טענו כי כטב"מ ישראלי תקף בחוות שבעא • צה"ל הודיע כי תקף וחיסל את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון • הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב • כל העדכונים מהיום ה-713 למלחמה
היום ה-713 למלחמה: ערוצים פלסטיניים מדווחים הבוקר (חמישי) כי צה"ל תוקף סמוך לבית החולים "אל-קודס" שבעיר עזה. בלבנון מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף את אזור סינדיאנה בחוות שבעא. צה"ל הודיע כי תקף וחיסל את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון. בנוסף, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב.
כלי תקשורת לבנוניים: כטב"מ ישראלי תקף את אזור סינדיאנה בחוות שבעא, דרום לבנון (איילי כהן)
דיווח בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט": נערכות עבודות לפירוק בין 10-15 אחוזים מהתשתית הצבאית של חיזבאללה שנותרה מדרום לנהר הליטאני (איילי כהן)
ערוצים פלסטיניים מדווחים: צה"ל תוקף סמוך לבית החולים אל-קודס בשכונת תל אל-הווא שבעיר עזה (איילי כהן)
צה״ל הודיע כי תקף וחיסל אתמול באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהובלת פיקוד הצפון, את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון. המחבל שימש כסוחר וספק אמצעי לחימה בכיר ופעל מלבנון להכוונת חוליות מחבלים שתכננו לקדם מתווי טרור נגד מדינת ישראל בשטח סוריה
דיווחים בסוריה: שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, יבקר היום בוושינגטון כדי לדון בהסרת הסנקציות הנוספות על סוריה (איילי כהן)