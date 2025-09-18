דיווח ערבי: צה"ל תוקף בלבנון ובעיר עזה | עדכונים שוטפים

מומלצים -

היום ה-713 למלחמה: ערוצים פלסטיניים מדווחים הבוקר (חמישי) כי צה"ל תוקף סמוך לבית החולים "אל-קודס" שבעיר עזה. בלבנון מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף את אזור סינדיאנה בחוות שבעא. צה"ל הודיע כי תקף וחיסל את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון. בנוסף, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב.