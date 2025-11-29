דיווח בלבנון: כטב"ם תקף בדרום המדינה | עדכונים שוטפים

בתקשורת הערבית ציטטו את שר ההסברה הסורי שאמר כי "ישראל טועה בחישובים ומאמינה שהיא יכולה לכפות את רצונה בשטח" והוסיף כי "אין הסדר ביטחוני עם ישראל לפני שתיסוג מכל אדמותינו" (לינה עבד)