דיווח בלבנון: כטב"ם תקף בדרום המדינה | עדכונים שוטפים
הערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" דיווח כי חיזבאללה ישתתף בקבלת הפנים לאפיפיור ליאור ה-14 שיגיע מחר למדינה • שר ההסברה הסורי: "לא יהיה הסדר ביטחוני עם ישראל לפני שתיסוג מכל אדמותינו" • כל העדכונים
בתקשורת הלבנונית דווח היום (שבת) כי כטב"ם ישראלי תקף בכפר מייס אל-ג'בל שבדרום המדינה. בתקשורת הערבית ציטטו את שר ההסברה הסורי שאמר כי "לא יהיה הסדר ביטחוני עם ישראל לפני שתיסוג מכל אדמותינו".
הערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" דיווח כי חיזבאללה ישתתף בקבלת הפנים לאפיפיור ליאור ה-14 שיגיע מחר למדינה
בתקשורת הערבית ציטטו את שר ההסברה הסורי שאמר כי "ישראל טועה בחישובים ומאמינה שהיא יכולה לכפות את רצונה בשטח" והוסיף כי "אין הסדר ביטחוני עם ישראל לפני שתיסוג מכל אדמותינו" (לינה עבד)
חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאלללה, חסן פדלאללה, הדגיש כי הארגון אינו מחפש מלחמה ואינו רוצה בה, אך הוא "לא יאפשר כניעה לאויב הישראלי תחת שום כותרת, סיסמה או יוזמה" (לינה עבד)
דיווח בתקשורת הלבנונית: כטב״ם ישראלי הטיל פצצת הלם בכפר מייס אל-ג'בל בדרום לבנון (לינה עבד)